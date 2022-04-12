ЄС розглядає введення часткового ембарго на енергоносії з рф – El Pais
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Лідери країн Європейського Союзу розглядають варіант введення заборони імпорту російських нафти та газу окремими країнами-членами об'єднання. Про це УНН інформує з посиланням на El Pais.
Деталі
Як пише видання, Брюссель продовжує шукати компроміси. Як варіант, частина членів ЄС може запровадити нові обмеження на купівлю нафти й газу з росії. Країни, які сильно залежать від постачання, на цьому етапі ембарго не вводитимуть.
Наголосили, що ЄС зіштовхнувся із внутрішніми суперечками в питанні нафтового ембарго проти країни-агресора. Зокрема, тема введення обмежень на імпорт російських енергоносіїв загрожує розколоти ЄС.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський розкритикував Євросоюз за те, що лише у шостому пакеті санкцій почали обговорювати нафтове ембарго для росії.
Європейський Союз оголосив і запровадив п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого, зокрема, увійшли ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак над обмежувальними заходами, зокрема, щодо імпорту нафти досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Згодом стало відомо, що ЄС розпочав роботу над шостим пакетом санкцій проти росії з "нафтовою опцією".