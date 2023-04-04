ЕС прогнозирует хорошую урожайность озимых культур в Украине: повлияла погода

Детали

Несмотря на прогноз от умеренного до положительного, прогноз производства озимой пшеницы значительно ниже среднего за 5 лет из-за сокращения посевных площадей. Уменьшение посевных площадей озимых культур из-за снижения доступности рабочей силы и сельскохозяйственных ресурсов из-за войны россии против Украины распространяется не только на неподконтрольные правительству территории, но и на области, находящиеся под контролем Украины.

Прогнозы JRC MARS по урожайности озимых на данныый момент соответствуют историческим тенденциям. С точки зрения производства, это соответствует прогнозу в 25,48 млн тонн пшеницы, 3,77 млн тонн озимого ячменя и 3,04 млн тонн рапса, из которых 20,67 млн тонн (пшеница), 3,08 млн тонн (озимый ячмень) и 2,71 млн тонн (рапс) прогнозируются для территории, контролируемые правительством. Эти первоначальные прогнозы будут пересмотрены в зависимости от корректировки оценки площадей и обновленных прогнозов урожайности MARS в течение оставшейся части сезона.

Напомним

Минагрополитики Украины дало первые прогнозы урожая 2023 года: общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может составить 44,3 млн т, что на 16,57% меньше против предыдущего показателя в 53,1 млн т.