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ЄС прогнозує хорошу врожайність озимих культур в Україні: вплинула погода

ЄС прогнозує хорошу врожайність озимих культур в Україні: вплинула погода

Київ • УНН

 • 1415949 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Помірні температури та достатня кількість опадів з початку зимового сезону підтримують прогноз щодо урожайності озимих культур від помірного до позитивного на більшій частині території України. Про це йдеться у квітневому випуску бюлетеня моніторингу сільськогосподарських ресурсів ЄС (JRC MARS), пише УНН

Деталі

Попри прогноз від помірного до позитивного, прогноз виробництва озимої пшениці значно нижчий від середнього за 5 років через скорочення посівних площ. Зменшення посівних площ озимих культур через зниження доступності робочої сили та сільськогосподарських ресурсів через війну росії проти України поширюється не лише на непідконтрольні уряду території, а й на області, що знаходяться під контролем України.

Прогнози JRC MARS щодо врожайності озимих наразі відповідають історичним тенденціям. З точки зору виробництва, це відповідає прогнозу в 25,48 млн тонн пшениці, 3,77 млн тонн озимого ячменю і 3,04 млн тонн ріпаку, з яких 20,67 млн тонн (пшениця), 3,08 млн тонн (озимий ячмінь) та 2,71 млн тонн (ріпак) прогнозуються для території, контрольовані урядом. Ці початкові прогнози будуть переглянуті залежно від коригування оцінки площ і оновлених прогнозів урожайності MARS протягом решти сезону.

Нагадаємо

Мінагрополітики України дало перші прогнози урожаю 2023 року: загальний валовий збір зернових та зернобобових культур може становитт 44,3 млн т, що на 16,57% менше проти попереднього показника у 53,1 млн т.

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