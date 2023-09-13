ЕС продлил санкции против рф еще на полгода: что известно

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“Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, несущих ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на шесть месяцев до 15 марта 2024 года”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции распространяются на более 1800 человек и компаний и включают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление средств.

"В рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не продлевать действие санкций в отношении четырех физлиц", - добавили в ЕС.

Напомним

Ранее сообщалось, что Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов. Ограничения против них.