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ЕС продлил экономические санкции в отношении рф за агрессию против Украины на шесть месяцев

ЕС продлил экономические санкции в отношении рф за агрессию против Украины на шесть месяцев

Киев • УНН

 • 195438 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Евросоюз продлил экономические санкции в связи с военной агрессией рф против Украины еще на шесть месяцев, говорится в коммюнике Совета ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Совет ЕС принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер относительно отдельных секторов экономики рф", - говорится в сообщении.

Детали

Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия россии, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022-го в свете непровоцированной и необоснованной военной агрессии россии против Украины. 

В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в сферах финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, отрасли транспорта и предметов роскоши.

Дополнение

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении рф с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики россии. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным рф Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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