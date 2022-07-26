ЄС продовжив економічні санкції щодо рф за агресію проти України на шість місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Євросоюз продовжив економічні санкції у зв'язку з військовою агресією рф проти України ще на шість місяців, йдеться у комюніке Ради ЄС, пише УНН.
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"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів економіки рф", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Ці санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі непровокованої та необґрунтованої військової агресії росії проти України.
Наразі вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження у сферах фінансів, енергетики, технологій та щодо товарів подвійного призначення, промисловості, галузі транспорту та предметів розкоші.
Доповнення
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки рф. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим рф Кримом і Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.