ЄС продовжив економічні санкції щодо рф за агресію проти України на шість місяців

Цитата

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів економіки рф", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Ці санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі непровокованої та необґрунтованої військової агресії росії проти України.

Наразі вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження у сферах фінансів, енергетики, технологій та щодо товарів подвійного призначення, промисловості, галузі транспорту та предметів розкоші.

Доповнення

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки рф. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим рф Кримом і Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.