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ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на противодействие Венгрии - МИД Германии

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 15:43  •  12999 просмотра

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ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на возражения Венгрии, рассматривая альтернативные планы без Будапешта. Однако, Германия отметила, что закрепление финансовой поддержки в бюджете ЕС остается приоритетом для ее правительства.

Европейский союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на противодействие со стороны Венгрии. Другие страны-члены блока могут действовать даже без Будапешта. Об этом сообщил представитель Федерального министерства иностранных дел Германии, передает Handelsblatt, пишет УНН.

Для нас, как для федерального правительства, очевидно, что фонд для Украины остается наилучшим и наиболее устойчивым решением с нашей точки зрения,

заявил он, говоря о плане закрепить 50 миллиардов евро финансовой помощи в будущих бюджетах ЕС.

Детали

Спикер подчеркнул, что даже без поддержки Венгрии, остальные 26 стран ЕС могут принимать необходимые меры. Однако он воздержался от комментариев относительно конкретных шагов в этом направлении.

Как отмечает издание, информация от других источников также свидетельствует о разработке альтернативного плана, который может предусматривать межправительственное соглашение между 26 членами ЕС без участия Венгрии, или гарантии этих стран для получения займов от Еврокомиссии.

Однако, представитель МИД Германии отметил, что закрепление финансовой поддержки в бюджете ЕС остается приоритетом для его правительства.

Напомним

Депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене Юкнявичене призвала ЕС рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса, обвинив премьер-министра Виктора Орбана в подрыве ЕС в пользу России.

Германия выделит 88,5 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины21 декабрь 2023, 14:50 • 24870 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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