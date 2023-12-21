Германия выделит 88,5 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины

Правительство Германии выделяет Фонду энергетической поддержки Украины еще 88,5 млн евро из-за российских авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

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Как отмечается, украинские энергетические компании могут использовать эти средства для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать обеспечивать население электричеством и теплом.

Другая часть средств будет направлена на проекты по переходу к "зеленой" энергетике, например фотоэлектрические системы на общественных зданиях, и на "зеленую" реконструкцию Украины.

В МИД отмечают, что взнос в Фонд энергетической поддержки является частью зимнего пакета Германии в размере более 1,6 миллиарда евро для Украины в этом году, который также содержит военные поддержку противовоздушной обороной и гуманитарную помощь.

В конце прошлого года правительство Германии уже перечислило 129,5 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики. В общем, Германия выделила Фонду 218 миллионов евро.

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