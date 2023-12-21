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germaniya-videlit-885-millionov-yevro-fondu-energeticheskoi-podderzhki-ukraini

Германия выделит 88,5 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 14:50  •  9854 просмотра

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Германия предоставляет дополнительные 88,5 млн евро на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и содействии переходу к "зеленой" энергетике в рамках большего пакета поддержки Украины на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году.

Правительство Германии выделяет Фонду энергетической поддержки Украины еще 88,5 млн евро из-за российских авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

Детали

Как отмечается, украинские энергетические компании могут использовать эти средства для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать обеспечивать население электричеством и теплом.

 Другая часть средств будет направлена на проекты по переходу к "зеленой" энергетике, например фотоэлектрические системы на общественных зданиях, и на "зеленую" реконструкцию Украины.

В МИД отмечают, что взнос в Фонд энергетической поддержки является частью зимнего пакета Германии в размере более 1,6 миллиарда евро для Украины в этом году, который также содержит военные поддержку противовоздушной обороной и гуманитарную помощь.

В конце прошлого года правительство Германии уже перечислило 129,5 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики. В общем, Германия выделила Фонду 218 миллионов евро.

Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине14 декабрь 2023, 16:26 • 108911 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Німеччина виділить 88,5 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України
Germany to allocate 88.5 million euros to the Energy Support Fund for Ukraine
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