Германия выделит 88,5 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины
Киев • УНН
Германия предоставляет дополнительные 88,5 млн евро на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и содействии переходу к "зеленой" энергетике в рамках большего пакета поддержки Украины на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году.
Правительство Германии выделяет Фонду энергетической поддержки Украины еще 88,5 млн евро из-за российских авиаударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД ФРГ.
Детали
Как отмечается, украинские энергетические компании могут использовать эти средства для ремонта разрушенных подстанций и электростанций, чтобы продолжать обеспечивать население электричеством и теплом.
Другая часть средств будет направлена на проекты по переходу к "зеленой" энергетике, например фотоэлектрические системы на общественных зданиях, и на "зеленую" реконструкцию Украины.
В МИД отмечают, что взнос в Фонд энергетической поддержки является частью зимнего пакета Германии в размере более 1,6 миллиарда евро для Украины в этом году, который также содержит военные поддержку противовоздушной обороной и гуманитарную помощь.
В конце прошлого года правительство Германии уже перечислило 129,5 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики. В общем, Германия выделила Фонду 218 миллионов евро.
Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине14 декабрь 2023, 16:26 • 108911 просмотров
Германия выделит 88,5 миллионов евро Фонду энергетической поддержки Украины
Германия предоставляет дополнительные 88,5 млн евро на помощь Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и содействии переходу к "зеленой" энергетике в рамках большего пакета поддержки Украины на сумму 1,6 млрд евро в 2023 году.
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