Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев в ЕС еще на год, чтобы поддержать беженцев из Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Я приветствую продление роуминга между ЕС и Украиной еще на один год. Во время войны телефонная линия - это спасательный круг, соединяющий людей, которые ищут убежища в Европе, с теми, кто остался на фронте. Мы поддерживаем народ Украины - написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, это уже пятая пролонгация добровольного соглашения между 22 европейскими и 7 нашими операторами связи для обеспечения беженцев из Украины связью.

Операторы продолжают предлагать бесплатные SIM-карты, бесплатные международные звонки в Украину и пакеты, которые можно использовать в стране пребывания.

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Также отмечается, что параллельно Украина работает над полным приведением своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в зону роуминга ЕС. После того как Украина сообщит о своем полном присоединении, что ожидается в ближайшие месяцы, Европейская комиссия проведет оценку соответствия национального законодательства. При условии положительной оценки, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета по ассоциации ЕС-Украина, Украина станет частью зоны роуминга ЕС.

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