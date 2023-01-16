ЕС перечислит первые 3 млрд евро для Украины уже завтра - фон дер Ляйен

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"Помощь Украине в удовлетворении ее потребностей в финансировании для противостояния российской агрессии важна и неотложна. Еврокомиссия действует с максимальной скоростью и решимостью: завтра мы уже перечислит первые 3 миллиарда евро из 18 миллиардов макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

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Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на 2023 год, украинское правительство ожидает первый транш в 3 миллиарда на этой неделе.