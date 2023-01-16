ЄС перерахує перші 3 млрд євро для України вже завтра - фон дер Ляєн

Цитата

"Допомога Україні у задоволенні її потреб у фінансуванні для протистояння російській агресії важлива та невідкладна. Єврокомісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю: завтра ми вже перерахує перші 3 мільярди євро із 18 мільярдів макрофінансової підтримки, узгодженої у грудні", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Доповнення

Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік, український уряд очікує перший транш у 3 мільярди цього тижня.