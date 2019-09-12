ЕС официально продлил персональные санкции против граждан РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Совет ЕС в четверг продлил действие ограничительных мер из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте евроинститута, передает УНН.
К таким санкциям входят замораживание активов и ограничения на поездки.
Сейчас они применяются в отношении 170 человек и 44 организаций.
Как сообщал УНН, в начале сентября Комитет постоянных представителей ЕС на первом заседании после летнего перерыва согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года.
Добавим, персональные санкции ЕС перед этим продлевались в марте 2019 года - до 15 сентября 2019 года. Такие ограничительные меры впервые были введены в марте 2014 года.
ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.
Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств. Эти меры были продлены в марте 2019 года до 6 марта 2020 года.