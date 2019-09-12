ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти громадян РФ

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рада ЄС у четвер продовжила дію обмежувальних заходів через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2020 року. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті євроінституції, передає УНН.