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ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти громадян РФ

ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти громадян РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рада ЄС у четвер продовжила дію обмежувальних заходів через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2020 року. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті євроінституції, передає УНН.

До таких санкцій входять заморожування активів і обмеження на поїздки.

Наразі вони застосовуються щодо 170 осіб і 44 організацій.

Як повідомляв УНН, на початку вересня Комітет постійних представників ЄС на першому засіданні після річної перерви погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. 

Додамо, персональні санкції ЄС перед цим продовжувалися у березні 2019 року - до 15 вересня 2019 року. Такі обмежувальні заходи вперше були введені у березні 2014 року.

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів. Ці заходи були продовжені у березні 2019 року до 6 березня 2020 року.

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