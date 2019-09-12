ЄС офіційно продовжив персональні санкції проти громадян РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рада ЄС у четвер продовжила дію обмежувальних заходів через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2020 року. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті євроінституції, передає УНН.
До таких санкцій входять заморожування активів і обмеження на поїздки.
Наразі вони застосовуються щодо 170 осіб і 44 організацій.
Як повідомляв УНН, на початку вересня Комітет постійних представників ЄС на першому засіданні після річної перерви погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року.
Додамо, персональні санкції ЄС перед цим продовжувалися у березні 2019 року - до 15 вересня 2019 року. Такі обмежувальні заходи вперше були введені у березні 2014 року.
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів. Ці заходи були продовжені у березні 2019 року до 6 березня 2020 року.