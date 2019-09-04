Дипломаты ЕС согласовали продление антироссийских санкций до 2020 года

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83389 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112785 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120817 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148827 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149066 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 189184 просмотра

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Дипломаты ЕС согласовали продление антироссийских санкций до 2020 года

Дипломаты ЕС согласовали продление антироссийских санкций до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 11076 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комитет постоянных представителей ЕС на первом заседании после летнего перерыва согласовал продление антироссийских санкций дл марта 2020 года. Об этом в Twitter написал посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН.

"На I-м заседании после летнего перерыва Корепер согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - написал дипломат.

Отметим, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что сегодня послы ЕС договорились продолжить замораживание активов и запрет на выдачу виз 170 российским чиновникам и сепаратистам, а также 44 юридическим лицам еще на 6 месяцев.

Как сообщал УНН, 27 июня в ЕС официально продлили экономические санкции против России на полгода.

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