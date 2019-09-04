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Дипломати ЄС погодили продовження антиросійських санкцій до 2020 року

Дипломати ЄС погодили продовження антиросійських санкцій до 2020 року

Київ • УНН

 • 11087 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Комітет постійних представників ЄС на першому засіданні після літньої перерви погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Про це у Twitter написав посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, передає УНН.

"На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС", - написав дипломат.

Зазначимо, раніше брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк повідомив, що сьогодні посли ЄС домовилися продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 170 російським чиновникам і сепаратистам, а також 44 юридичним особам ще на 6 місяців.

Як повідомляв УНН, 27 червня в ЄС офіційно продовжили економічні санкції проти Росії на півроку.

Українські Національні Новини

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