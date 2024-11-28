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ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

Киев  •  УНН

 • 6342 просмотра

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В Брюсселе стартовал прескрининг украинского законодательства в сфере железнодорожного транспорта для гармонизации с нормами ЕС. Процесс является частью подготовки к вступлению Украины в ЕС по разделу "транспортная политика".

В рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС начато прескрининг законодательства в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщило министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в Брюсселе с участием министра развития общин и территорий Сергея Деркача прошла встреча, посвященная прескринингу украинского законодательства в сфере железнодорожного транспорта.

Как заявляется, это один из первых шагов подготовки к официальному скринингу по переговорному разделу 14 "транспортная политика", который определит дальнейший переговорный процесс по гармонизации украинского законодательства с требованиями европейских директив, в частности относительно железнодорожного транспорта.

Прескрининг является первым шагом подготовки к официальному скринингу наших норм с положениями acquis ЕС и очередным эстапом в длительном процессе адаптации железнодорожного законодательства, которое будет соответствовать как национальным приоритетам Украины, так и европейским стандартам

- пояснили в министерстве.

Основными темами обсуждения стали положения законодательных инициатив Украины, которые сейчас разрабатывает Министерство. В частности, речь шла о проекте закона" О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины", зарегистрированном Верховной Радой по представлению правительства. Документ предлагает ввести новую модель рынка железнодорожного транспорта по примеру европейских стран.

Евроинтеграция и развитие внешнеэкономических связей выдвигают новые требования к отрасли. Сегодня в обществе и в бизнесе есть прямой запрос относительно новой железной дороги: с возможностью открытия рынка перевозок для бизнеса и качественными услугами для пассажиров. Справедливая конкуренция между всеми участниками рынка, с прозрачными тарифами на доступ к инфраструктуре, экономическая эффективность железнодорожных перевозок, максимальное использование имеющейся инфраструктуры, - все это прямые требования директив ЕС, которые Украина должна имплементировать и реализовать

- сказал Сергей Деркач.

В министерстве отметили, что реформа железнодорожного транспорта является приоритетом для Украины в рамках евроинтеграции. И при этом гармонизация украинского законодательства в соответствии с директивой 2012/34/ЕС является ключевым условием интеграции Украины в европейское транспортное пространство. Директива устанавливает правила для создания единого европейского железнодорожного пространства.

Также важно имплементировать в украинское законодательство основные положения Директивы (ЕС) 2016/797 об интероперабельности железнодорожной системы в рамках Европейского Союза и Директивы (ЕС) 2016/798 по безопасности на железнодорожном транспорте. Этот процесс, в частности, охватывает внедрение системы безопасности движения по европейским образцам, создание механизмов технического расследования железнодорожных аварий, а также установление правовых основ технического регулирования обеспечения интероперабельности (способности железнодорожного транспорта поддерживать безопасное движение).

Напомним

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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