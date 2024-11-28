ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

В рамках подготовки к вступлению Украины в ЕС начато прескрининг законодательства в сфере железнодорожного транспорта. Об этом сообщило министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в Брюсселе с участием министра развития общин и территорий Сергея Деркача прошла встреча, посвященная прескринингу украинского законодательства в сфере железнодорожного транспорта.

Как заявляется, это один из первых шагов подготовки к официальному скринингу по переговорному разделу 14 "транспортная политика", который определит дальнейший переговорный процесс по гармонизации украинского законодательства с требованиями европейских директив, в частности относительно железнодорожного транспорта.

Прескрининг является первым шагом подготовки к официальному скринингу наших норм с положениями acquis ЕС и очередным эстапом в длительном процессе адаптации железнодорожного законодательства, которое будет соответствовать как национальным приоритетам Украины, так и европейским стандартам

Основными темами обсуждения стали положения законодательных инициатив Украины, которые сейчас разрабатывает Министерство. В частности, речь шла о проекте закона" О системе и особенностях функционирования рынка железнодорожного транспорта Украины", зарегистрированном Верховной Радой по представлению правительства. Документ предлагает ввести новую модель рынка железнодорожного транспорта по примеру европейских стран.

Евроинтеграция и развитие внешнеэкономических связей выдвигают новые требования к отрасли. Сегодня в обществе и в бизнесе есть прямой запрос относительно новой железной дороги: с возможностью открытия рынка перевозок для бизнеса и качественными услугами для пассажиров. Справедливая конкуренция между всеми участниками рынка, с прозрачными тарифами на доступ к инфраструктуре, экономическая эффективность железнодорожных перевозок, максимальное использование имеющейся инфраструктуры, - все это прямые требования директив ЕС, которые Украина должна имплементировать и реализовать