Укрзализныця представит новую стратегию в ближайшие 3 месяца-Камышин
Киев • УНН
Укрзализныця вместе с Deloitte разрабатывает новую стратегию развития, которую презентуют в течение ближайших 3 месяцев. Александр Камышин анонсировал публичное обсуждение стратегии с участием бизнеса.
Укрзализныця готовит новую стратегию развития, которая будет презентована для публичного обсуждения уже в течение ближайшего квартала.
Об этом заявил советник по стратегическим вопросам Президента и член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Александр Камышин, во время мероприятия от Эва, передает журналист УНН.
Вместе с Deloitte ведется работа над стратегией Укрзализныци, она будет презентована в течение ближайшего квартала на публичном обсуждении, потому что я хочу чтобы бизнес понимал и принял участие
По его словам, Укрзализныця — это не простая компания, а отрасль, стратегия которой должна быть принята и обсуждена публично.
"Весь необходимый объем работ, который надо делать на уровне Укрзализныци для реформирования будет сделан", - подчеркнул он.
Напомним
С 15 декабря Укрзализныця запускает новое беспересадочное сообщение между Львовом и Кишиневом.
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