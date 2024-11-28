Укрзализныця представит новую стратегию в ближайшие 3 месяца-Камышин

Укрзализныця готовит новую стратегию развития, которая будет презентована для публичного обсуждения уже в течение ближайшего квартала.

Об этом заявил советник по стратегическим вопросам Президента и член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Александр Камышин, во время мероприятия от Эва, передает журналист УНН.

Вместе с Deloitte ведется работа над стратегией Укрзализныци, она будет презентована в течение ближайшего квартала на публичном обсуждении, потому что я хочу чтобы бизнес понимал и принял участие - сказал Камышин.

По его словам, Укрзализныця — это не простая компания, а отрасль, стратегия которой должна быть принята и обсуждена публично.

"Весь необходимый объем работ, который надо делать на уровне Укрзализныци для реформирования будет сделан", - подчеркнул он.

Напомним

С 15 декабря Укрзализныця запускает новое беспересадочное сообщение между Львовом и Кишиневом.

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