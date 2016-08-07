ЕС морочит голову Турции более 50 лет - Р.Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью ТАСС заявил, что Евросоюз не выполняет данные Турции обещания, передает УНН.
"ЕС морочит нам голову в течение 53 лет. Мы методично доводим свою честность и ждем того же от Евросоюза", - сказал турецкий лидер.
По его словам, Европейский союз должен отказаться от политики двойных стандартов.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге откроют новую страницу в отношениях двух стран.