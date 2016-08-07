ЄС морочить голову Туреччині більше 50 років - Р.Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю ТАСС заявив, що Євросоюз не виконує дані Туреччині обіцянки, передає УНН.
“ЄС морочить нам голову протягом 53 років. Ми методично доводимо свою чесність і чекаємо того ж від Євросоюзу”, — сказав турецький лідер.
За його словами, Європейський союз повинен відмовитися від політики подвійних стандартів.
Раніше Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі відкриють нову сторінку у відносинах двох країн.