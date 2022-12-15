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ЕС и НАТО выступят с общим призывом к России прекратить войну против Украины

ЕС и НАТО выступят с общим призывом к России прекратить войну против Украины

Киев • УНН

 • 759352 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ожидается, что после месяцев задержек ЕС и НАТО в скором времени официально выступят с общим призывом к России прекратить войну и покинуть Украину, а также пообещать полную поддержку Киеву.

Об этом сообщает издание Politiko, передает УНН.

Детали

Декларация, частично рассмотренная POLITICO, готовилась более года, но задержалась из-за напряженности между Турцией и Кипром, говорят дипломаты.

Теперь окончательная версия скоро будет готова и ожидается, что она будет представлена в ближайшее время, возможно, в понедельник или вторник, или вообще в начале 2023 года.

Издание отмечает, что текст почти ничем не примечателен, но его публикация будет значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, необходимые для согласования документа.

Первоначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в июне прошлого года.

Текст был согласован главным образом между офисом президента Европейского совета Шарля Мишеля и НАТО.

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