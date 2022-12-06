Кулеба назвав дві умови для закінчення війни в Україні

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"G20 об’єднує різні країни, але жодна з них, крім однієї росії, не хоче війни. Отже, щоб покласти край війні в Україні, потрібно зробити дві речі – змінити думку в кремлі, і такі держави, як Індія, можуть допомогти цьому. І москва має відмовитися від своїх військових планів і перемикнутися з розпалювання війни на мирну лінію мислення. По-друге, росія повинна вивести свої війська з усієї території України", - зазначив Кулеба.

Він додав: "Це відправні точки для всебічного мирного діалогу, але тим часом є багато питань, які необхідно вирішити. Усі вони були спричинені війною, яку розв’язала росія. Продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими, захист навколишнього середовища під час війни. Таким чином G20 може відіграти свою роль прямо зараз".

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За словами міністра, Індія є "дуже важливим гравцем на світовій арені", яка своїм голосом може змінити ситуацію. Він наголосив, що українська влада чекає моменту, коли індійська зовнішня політика "називатиме речі своїми іменами - не війна в Україні, а агресія росії проти України". Кулеба нагадав, що президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G20 на Балі, оголосив формулу миру, яка складається з 10 кроків, як повернути мир в Україну.

"Індія більш ніж бажана для участі в реалізації цієї формули, і нам знадобиться сильне керівництво вашого прем'єр-міністра, щоб припинити війну", - зауважив він.

Нагадаємо

Під час саміту G20 у листопаді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав повернутися до дипломатії, щоб покласти край російсько-українській війні, повторивши заклик південноазіатської країни до миру в конфлікті