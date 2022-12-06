Кулеба назвал два условия для окончания войны в Украине

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"G20 объединяет разные страны, но ни одна из них, кроме одной россии, не хочет войны. Следовательно, чтобы положить конец войне в Украине, нужно сделать две вещи – изменить мнение в кремле, и такие государства, как Индия, могут помочь этому. И москва должна отказаться от своих военных планов и переключиться с разжигания войны на мирную линию мышления. Во-вторых, россия должна вывести свои войска со всей территории Украины", - отметил Кулеба.

Он добавил: "Это отправные точки для всестороннего мирного диалога, но между тем есть много вопросов, которые необходимо решить. Все они были вызваны войной, которую развязала’россия. Продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, защита окружающей среды во время войны.Таким образом G20 может сыграть свою роль прямо сейчас".

Детали

По словам министра, Индия является "очень важным игроком на мировой арене", которая своим голосом может изменить ситуацию. Он подчеркнул, что украинские власти ждут момента, когда индийская внешняя политика "будет называть вещи своими именами - не война в Украине, а агрессия россии против Украины". Кулеба напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20 на Бали, объявил формулу мира, состоящую из 10 шагов, как вернуть мир в Украину.

"Индия более чем желательна для участия в реализации этой формулы, и нам понадобится сильное руководство вашего премьер-министра, чтобы прекратить войну", – заметил он.

Напомним

Во время саммита G20 в ноябре премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал вернуться в дипломатию, чтобы положить конец российско-украинской войне, повторив призыв южноазиатской страны к миру в конфликте.