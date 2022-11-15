Саміт G20: прем'єр Індії закликав до дипломатії для завершення війни рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час саміту G20 закликав повернутися до дипломатії, щоб покласти край російсько-українській війні, повторивши заклик південноазіатської країни до миру в конфлікті, повідомляє Reuters, пише УНН.
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«Я неодноразово говорив, що ми маємо знайти спосіб повернутися на шлях припинення вогню та дипломатії в Україні», — сказав Моді у своєму вступному слові на саміті G20 на Балі в Індонезії.
«Необхідність години — продемонструвати конкретну та колективну рішучість забезпечити мир, гармонію та безпеку в усьому світі», - сказав він.
Доповнення
Індія не засудила вторгнення москви до України, але Моді сказав президенту росії володимиру путіну у вересні, що «сьогоднішня ера — це не ера війни».
Індія стала найбільшим покупцем нафти у росії після Китаю, її нафтопереробники розкуповують за зниженими цінами сиру нафту, якої уникають західні покупці.