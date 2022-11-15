Саммит G20: премьер Индии призвал к дипломатии для завершения войны рф против Украины

Цитата

«Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине», — сказал Моди в своем вступительном слове на саммите G20 на Бали в Индонезии.

«Необходимость часа — продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, гармонию и безопасность во всем мире», – сказал он.

Дополнение

Индия не осудила вторжение москвы в Украину, но Моди сказал президенту россии владимиру путину в сентябре, что «сегодняшняя эра — это не эра войны».

Индия стала крупнейшим покупателем нефти у россии после Китая, ее нефтепереработчики раскупают по сниженным ценам сырую нефть, которой избегают западные покупатели.