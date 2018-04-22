ЕС и Мексика предварительно договорились о зоне свободной торговли

Как сообщает агентство, соглашение имеет целью сократить зависимость европейской торговли от протекционистских барьеров США, продолжая политику двусторонних соглашений, одним из которых является соглашение с Японией в 2017 году. ЕС также ведет переговоры о подобных сделках с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем.

Предыдущая подобная сделка между Брюсселем и Мехико было заключено 21 год назад, в 1997 году и касалась промышленных товаров. Две стороны намерены модифицировать эти договоренности, добавив к ним продукцию сельского хозяйства, услуги, продовольствие, а также синхронизировать стандарты рабочего законодательства и законов, касающихся охраны окружающей среды.

Как сообщал УНН, цена Brexit может пробить потолок в 55 млрд долларов.