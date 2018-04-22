ЄС і Мексика попередньо домовилися про зону вільної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Євросоюз і Мексика досягли попередньої угоди про новий договір про зону вільної торгівлі, повідомляє Reuters з посиланням на спільну заяву Єврокомісії і мексиканського Міністерства економіки, передає УНН.
Як повідомляє агентство, угода має на меті скоротити залежність європейської торгівлі від протекціоністських бар’єрів США, продовжуючи політику двосторонніх угод, одним з яких є угода з Японією в 2017 році. ЄС також веде переговори про подібні угоди з Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.
Попередня подібна угода між Брюсселем і Мехіко було укладено 21 рік тому, в 1997 році і стосувалася промислових товарів. Дві сторони мають намір модифікувати ці домовленості, додавши до них продукцію сільського господарства, послуги, продовольство, а також синхронізувати стандарти робочого законодавства і законів, що стосуються охорони навколишнього середовища.
Як повідомляв УНН, ціна Brexit може пробити стелю в 55 млрд доларів.