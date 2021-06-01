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ЕС готовит санкции против "Белавиа" и белорусских чиновников

Киев • УНН

 • 25407 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Европейский Союз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании "Белавиа" из-за скандала с рейсом Ryanair. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов, передает УНН.

ЕС готовит санкции против "Белавиа" и белорусских чиновников

Цитата:

"По словам трех дипломатов, Европейский союз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании Беларуси и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации. Это временная мера перед введением экономических санкций после вынужденной посадки пассажирского самолета", - говорится в сообщении.

Детали

Так, предложенное замораживание активов и запрет на поездки является частью пакета новых санкций в отношении Беларуси со стороны стран ЕС, которые возмущены тем, что 23 мая самолет Ryanair приземлился в Минске для ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги.

Правительства ЕС характеризуя инцидент как государственное пиратство, заявляют, что они нацелены на сектора, которые играют центральную роль в экономике Беларуси, чтобы наложить настоящее наказание на президента Александра Лукашенко. Это могут быть продажи облигаций, нефтяной сектор и калийные удобрения, большой белорусский экспорт.

По словам дипломатов, до момента введения таких экономических санкций блок, как ожидается, до 21 июня, когда встретятся министры иностранных дел ЕС, согласится на меньший список санкций в отношении физических и двух юридических лиц в качестве быстрого промежуточного ответа.

"Все государства ЕС согласны с таким подходом", - сказал один из дипломатов.

Сообщается, что второй дипломат сказал, что это будет "четким сигналом для Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы".

"Пока санкции все еще обсуждаются, послы ЕС уже в пятницу могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусскими авиакомпаниями, что позволит министрам ЕС официально подписать их позже в этом месяце", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что Великобритания, которая больше не входит в ЕС, приостановила действие разрешения на полеты для национального авиаперевозчика Беларуси "Белавиа". Ожидается, что ЕС сделает то же самое, заявили дипломаты.

"Ожидается, что в число этих имен войдут высокопоставленные чиновники министерства обороны и транспорта Беларуси, военные из ВВС, высокопоставленный чиновник минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации, сообщили дипломаты. В черный список и запрет на ведение дел с ЕС попадает еще одно государственное предприятие по авиационному сектору", - говорится в сообщении.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".

Инцидент вызвал протесты многих стран. В результате, большинство авиакомпаний прекратили полеты в Беларусь. Страны ЕС также ввели запрет на пересечение воздушного пространства Беларуси.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью - с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

С 29 мая Украина закрыла небо для самолетов из Беларуси.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в список санкций.

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