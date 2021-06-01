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The Guardian

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ЄС готує санкції проти "Белавіа" і білоруських чиновників

Київ • УНН

 • 25407 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Європейський Союз готує проміжні санкції проти білоруських авіаційних чиновників і державної авіакомпанії "Бєлавіа" через скандал з рейсом Ryanair. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох європейських дипломатів, передає УНН.

ЄС готує санкції проти "Белавіа" і білоруських чиновників

Цитата:

"За словами трьох дипломатів, Європейський союз готує санкції стосовно національної авіакомпанії Білорусі та близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації. Це тимчасовий захід перед введенням економічних санкцій після вимушеної посадки пасажирського літака", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, запропоноване заморожування активів і заборона на поїздки є частиною пакета нових санкцій щодо Білорусі з боку країн ЄС, які обурені тим, що 23 травня літак Ryanair приземлився в Мінську для арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подруги.

Уряди ЄС характеризуючи інцидент як державне піратство, заявляють, що вони націлені на сектори, які відіграють центральну роль в економіці Білорусі, щоб накласти справжнє покарання на президента Олександра Лукашенка. Це можуть бути продажі облігацій, нафтовий сектор і калійні добрива, великий білоруський експорт.

За словами дипломатів, до моменту введення таких економічних санкцій блок, як очікується, до 21 червня, коли зустрінуться міністри закордонних справ ЄС, погодиться на менший список санкцій щодо фізичних і двох юридичних осіб в якості швидкої проміжної відповіді.

"Всі держави ЄС згодні з таким підходом", - сказав один із дипломатів.

Повідомляється, що другий дипломат сказав, що це буде "чітким сигналом для Лукашенка, що його дії небезпечні і неприйнятні".

"Поки санкції все ще обговорюються, посли ЄС вже в п'ятницю можуть попередньо схвалити заборону на польоти і посадку на території ЄС білоруськими авіакомпаніями, що дозволить міністрам ЄС офіційно підписати їх пізніше в цьому місяці", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що Велика Британія, що більше не входить до ЄС, призупинила дію дозволу на польоти для національного авіаперевізника Білорусі "Бєлавіа". Очікується, що ЄС зробить те ж саме, заявили дипломати.

"Очікується, що до числа цих імен увійдуть високопоставлені чиновники міністерства оборони і транспорту Білорусі, військові з ВПС, високопоставлений чиновник мінського аеропорту і високопоставлений чиновник цивільної авіації, повідомили дипломати. До чорного списку і заборону на ведення справ з ЄС потрапляє ще одне державне підприємство з авіаційного сектора", - йдеться в повідомленні.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого".

Інцидент викликав протести багатьох країн. В результаті, більшість авіакомпаній припинили польоти в Білорусь. Країни ЄС також ввели заборону на перетин повітряного простору Білорусі.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

З 29 травня Україна закрила небо для літаків з Білорусі.

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нових осіб і організації в список санкцій.

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