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ЕС готов помочь компаниям расширить производство вакцин от коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. Европейский союз готов помочь фармацевтическим компаниям расширить производство вакцины против коронавируса, ведь любая задержка вакцин происходит из-за нехватки производственных мощностей. Об этом сообщает брюссельский портал EURACTIV, отмечает УНН.

ЕС готов помочь компаниям расширить производство вакцин от коронавируса

"Европейский союз готов помочь фармацевтическим компаниям расширить производство вакцины против коронавируса, чтобы устранить "узкое место" в ее распространении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что любая задержка с выпуском одобренных вакцин связана с нехваткой производственных мощностей, а не с планированием ЕС.

"На данный момент узким местом является не объем заказов, а всемирная нехватка производственных мощностей", - сказала комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

По ее словам, Брюссель предоставил 100 миллионов евро немецкой фирме BioNTech, которая совместно с американским гигантом Pfizer разработала вакцину, чтобы помочь в наращивании производственных мощностей.

"Мы давно ведем переговоры о дополнительных дозах вакцины от BioNTech и снова готовы помочь в расширении производственных мощностей. Другие производители, с которыми у нас есть контракты, находятся на грани утверждения своих вакцин в ЕС", - добавила она.

Напомним, в Великобритании сегодня первый в мире человек сделал прививку от коронавируса вакциной совместной разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

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