ЕС готов помочь компаниям расширить производство вакцин от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Европейский союз готов помочь фармацевтическим компаниям расширить производство вакцины против коронавируса, ведь любая задержка вакцин происходит из-за нехватки производственных мощностей. Об этом сообщает брюссельский портал EURACTIV, отмечает УНН.
"Европейский союз готов помочь фармацевтическим компаниям расширить производство вакцины против коронавируса, чтобы устранить "узкое место" в ее распространении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что любая задержка с выпуском одобренных вакцин связана с нехваткой производственных мощностей, а не с планированием ЕС.
"На данный момент узким местом является не объем заказов, а всемирная нехватка производственных мощностей", - сказала комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
По ее словам, Брюссель предоставил 100 миллионов евро немецкой фирме BioNTech, которая совместно с американским гигантом Pfizer разработала вакцину, чтобы помочь в наращивании производственных мощностей.
"Мы давно ведем переговоры о дополнительных дозах вакцины от BioNTech и снова готовы помочь в расширении производственных мощностей. Другие производители, с которыми у нас есть контракты, находятся на грани утверждения своих вакцин в ЕС", - добавила она.
Напомним, в Великобритании сегодня первый в мире человек сделал прививку от коронавируса вакциной совместной разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета.