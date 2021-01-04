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Первого в мире пациента привили вакциной AstraZeneca

Киев • УНН

 • 11595 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Великобритании сегодня первый в мире человек получил прививку от коронавируса вакциной совместной разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Первого в мире пациента привили вакциной AstraZeneca

Так, сообщается, что 82-летний мужчина стал первым человеком в Великобритании, получивший вакцину Oxford/AstraZeneca с тех пор, как она была одобрена для использования.

Брайан Пинкер, пациент больницы Черчилля на диализе из-за болезни почек, был первым, кто получил укол в понедельник утром.

Вторым, кто получил укол, стал Тревор Ковлетт, 88-летний учитель музыки, а третьим - профессор Эндрю Поллард.

Около 53 тыс. доз вакцины сначала внедряются в шести больничных фондах в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и в двух в Лондоне.

Затем основная часть поставок будет отправлена ​​в более чем 700 медицинских учреждений и домов престарелых.

Правительство надеется, что оно принесет десятки миллионов доз в течение нескольких месяцев с целью введения двух миллионов доз в неделю.

Напомним, 30 декабря стало известно, что вакцина, которую разрабатывают в партнерстве AstraZeneca и Оксфордский университет, стала второй вакциной против коронавируса, одобренной для использования в Великобритании.

Как сообщал УНН, 8 декабря в Великобритании началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной компаний Pfizer/BioNTech. В стране с началом массовой вакцинации от COVID-19 обнаружили проблемы у людей-аллергиков. Позже, 27 декабря, этим же препаратом началась вакцинация в ЕС.

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