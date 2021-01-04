Першого у світі пацієнта прищепили вакциною AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Великій Британії сьогодні перша у світі людина отримала щеплення від коронавірусу вакциною спільної розробки компанії AstraZeneca і Оксфордського університету, передає УНН із посиланням на Sky News.
Так, повідомляється, що 82-річний чоловік став першою людиною у Великій Британії, який отримав вакцину Oxford/AstraZeneca з тих пір, як вона була схвалена для використання.
Браян Пінкер, пацієнт лікарні Черчилля на діалізі через хворобу нирок, був першим, хто отримав укол у понеділок вранці.
Другим, хто отримав укол, став Тревор Ковлетт, 88-річний учитель музики, а третім - професор Ендрю Поллард.
Близько 53 тис. доз вакцини спочатку впроваджуються у шести лікарняних фондах в Оксфорді, Сассексі, Ланкаширі, Ворикширі і у двох в Лондоні.
Потім основна частина поставок буде відправлена у більш ніж 700 медичних установ і будинків престарілих.
Уряд сподівається, що воно принесе десятки мільйонів доз протягом декількох місяців з метою введення двох мільйонів доз на тиждень.
Нагадаємо, 30 грудня стало відомо, що вакцина, яку розробляють в партнерстві AstraZeneca і Оксфордський університет, стала другою вакциною проти коронавірусу, яка схвалена для використання у Великій Британії.
Як повідомляв УНН, 8 грудня у Великій Британії розпочалася масова вакцинація від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech. У країні з початком масової вакцинації від COVID-19 виявили проблеми у людей-алергіків. Пізніше, 27 грудня, цим же препаратом почалася вакцинація в ЄС.