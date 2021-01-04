ЄС готовий допомогти компаніям розширити виробництво вакцин від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Європейський союз готовий допомогти фармацевтичним компаніям розширити виробництво вакцини проти коронавірусу, адже будь-яка затримка вакцин відбувається через брак виробничих потужностей. Про це повідомляє брюссельський портал EURACTIV, зазначає УНН.
"Європейський союз готовий допомогти фармацевтичним компаніям розширити виробництво вакцини проти коронавірусу, щоб усунути "вузьке місце" в її поширенні", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що будь-яка затримка з випуском схвалених вакцин пов'язана з нестачею виробничих потужностей, а не з плануванням ЄС.
"На даний момент вузьким місцем є не обсяг замовлень, а всесвітній брак виробничих потужностей", - сказала комісар з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.
За її словами, Брюссель надав 100 мільйонів євро німецькій фірмі BioNTech, яка спільно з американським гігантом Pfizer розробила вакцину, щоб допомогти в нарощуванні виробничих потужностей.
"Ми давно ведемо переговори про додаткові дози вакцини від BioNTech і знову готові допомогти в розширенні виробничих потужностей. Інші виробники, з якими у нас є контракти, перебувають на межі затвердження своїх вакцин в ЄС", - додала вона.
Нагадаємо, у Великобританії сьогодні перша в світі людина зробила щеплення від коронавірусу вакциною спільної розробки компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.