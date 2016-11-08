ЕС добавил новые имена в список индивидуальных санкций против России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Европейский Союз добавил новые имена в список индивидуальных санкций, в котором фигурируют граждане России и Украины. Об этом со ссылкой на представителя Совета ЕС сообщает РИА Новости, передает УНН.
По его словам, решение было включено в повестку дня заседания Совета министров экономики и финансов стран-членов ЕС.
Как свидетельствует повестка, министры должны были без обсуждения внести изменения в решение о наложении санкций "в связи с действиями, которые подрывают или являются угрожающими территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Ранее в сентябре ЕС продлил до 15 марта 2017 года действие санкций против российских официальных лиц и знаменитостей, а также руководителей "ДНР" и "ЛНР" и боевиков. Сейчас в списке санкций ЕС 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины.
Кроме индивидуальных мер, страны-члены ЕС придерживаются санкций, направленных против отдельных секторов экономики России, а также санкций против Крыма. Эти ограничения действуют до 31 января и 23 июня 2017 года соответственно.