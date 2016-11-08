ЄС додав нові імена в список індивідуальних санкцій проти Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Європейський Союз додав нові імена в список індивідуальних санкцій, в якому фігурують громадяни Росії і України. Про це з посиланням на представника Ради ЄС повідомляє РИА Новости, передає УНН.
За його словами, рішення було включено до порядку денного засідання Ради міністрів економіки та фінансів країн-членів ЄС.
Як свідчить повістка, міністри повинні були без обговорення внести зміни в рішення про накладення санкцій "у зв'язку з діями, що підривають або є загрозливими територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
Раніше у вересні ЄС продовжив до 15 березня 2017 року дію санкцій проти російських офіційних осіб і знаменитостей, а також керівників "ДНР" і "ЛНР" та бойовиків. Зараз в списку санкцій ЄС є 146 громадян та 37 юридичних осіб Росії і України.
Крім індивідуальних заходів, країни-члени ЄС дотримуються санкцій, спрямованих проти окремих секторів економіки Росії, а також санкцій проти Криму. Ці обмеження діють до 31 січня і 23 червня 2017 року відповідно.