Ермак и Салливан согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по нацбезопасности

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 2422 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 53774 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 34089 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 57479 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 175893 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 65998 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 116690 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 166526 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154541 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155219 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 76256 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 79727 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 74740 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 105192 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 40134 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 53784 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 106559 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 175902 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 256839 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 308803 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 7256 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 41136 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 51860 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 50570 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 63312 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Ермак и Салливан согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по нацбезопасности

Киев • УНН

 • 156979 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции, передает УНН.

Ермак и Салливан согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по нацбезопасности

Цитата

«Готовимся к встрече советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном», - написал Ермак.

Он сообщил, что обсудили результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской Формуле мира, состоявшейся на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов Формулы.

«Согласились с необходимостью проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Поблагодарил Президента США Джозефа Байдена, его администрацию, обе палаты Конгресса и всех американцев за поддержку и помощь Украине в нашей борьбе за жизнь, независимость и свободу в Европе», - сообщил Ермак.

Дополнение

У Зеленского заявили, что на Мальте обсудили следующие шаги по имплементации Формулы мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23