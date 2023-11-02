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Єрмак та Салліван погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з нацбезпеки

Київ • УНН

 • 156979 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та радник президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції, передає УНН.

Єрмак та Салліван погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з нацбезпеки

Цитата

«Готуємось до зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном», - написав Єрмак.

Він повідомив, що обговорили результати третьої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо української Формули миру, що відбулася минулого тижня на Мальті, де розглядалися плани щодо реалізації п’яти пунктів Формули.

«Погодилися з необхідністю проведення додаткової консультативної зустрічі радників з національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всім американцям за підтримку та допомогу Україні в нашій боротьбі за життя, незалежність і свободу в Європі», - повідомив Єрмак.

Доповнення

У Зеленського заявили, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули миру.

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