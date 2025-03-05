Ермак: рф должна прекратить ежедневные обстрелы Украины и немедленно, если действительно хочет завершения войны
Киев • УНН
Руководитель ОП Ермак призвал россию прекратить обстрелы для завершения войны. Зеленский выразил готовность к переговорам с Трампом и похвалил его "сильное лидерство".
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины и "немедленно", если действительно стремится к завершению войны, пишет УНН.
россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины и немедленно, если действительно хочет завершения войны
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Заявление прозвучало после того, как Президент Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США Дональда Трампа, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "досадную".
Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение по полезным ископаемым, а также что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.