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Єрмак: рф має припинити щоденні обстріли України і негайно, якщо справді хоче завершення війни

Київ • УНН

 • 21701 перегляди

Керівник ОП Єрмак закликав росію припинити обстріли для завершення війни. Зеленський висловив готовність до переговорів з Трампом та похвалив його "сильне лідерство".

Єрмак: рф має припинити щоденні обстріли України і негайно, якщо справді хоче завершення війни

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росія повинна припинити щоденні обстріли України і "негайно", якщо дійсно прагне завершення війни, пише УНН.

росія має припинити щоденні обстріли України і негайно, якщо справді хоче завершення війни

- написав керівник ОП Єрмак у Telegram.

Доповнення

Заява прозвучала після того, як Президент Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США Дональда Трампа, висловлював вдячність за військову допомогу України та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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