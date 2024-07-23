Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником Президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Андрей Ермак и Фил Гордон обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США, результаты первого Саммита мира и реализацию пунктов Формулы мира.

Глава Офиса главы государства рассказал о ситуации на фронте и увеличении количества российских атак на украинские города и общины, в частности на энергетическую инфраструктуру. Он отметил важность усиления украинской противовоздушной обороны современными западными системами - резюмировали в ОП.

Єрмак заявив про готовність НАТО до пом'якшення обмежень на удари по Росії

В итоге руководитель Офиса Главы государства поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народ за помощь Украине в борьбе с российской агрессией, а также за оборонный пакет, который уже работает на поле боя.

Напомним

Председатель ОП Андрей Ермак заявил о необходимости средств дальнего действия для ударов по аэродромам РФ. Он отметил, что укрепление ПВО важно, но недостаточно для нейтрализации угрозы со стороны России.