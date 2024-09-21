Ермак обсудил Формулу мира с советником президента ЮАР
Киев • УНН
Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР Сидни Муфамади. Обсудили имплементацию Формулы мира, ситуацию на фронте и перспективы сотрудничества между Украиной и ЮАР.
Провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
В ходе беседы стороны обсудили имплементацию Формулы мира, а также Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о последних новостях с фронта.
Собеседники акцентировали внимание на общих интересах в дальнейшем сотрудничестве между нашими государствами.
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