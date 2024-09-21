Ермак обсудил Формулу мира с советником президента ЮАР

Провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В ходе беседы стороны обсудили имплементацию Формулы мира, а также Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о последних новостях с фронта.

Собеседники акцентировали внимание на общих интересах в дальнейшем сотрудничестве между нашими государствами.

Єрмак: рф має бути притягнута до відповідальності за всі воєнні злочини в Україні