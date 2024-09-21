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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Ермак обсудил Формулу мира с советником президента ЮАР

Ермак обсудил Формулу мира с советником президента ЮАР

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 22:06  •  1373 просмотра

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Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР Сидни Муфамади. Обсудили имплементацию Формулы мира, ситуацию на фронте и перспективы сотрудничества между Украиной и ЮАР.

Провел телефонный разговор с советником Президента Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В ходе беседы стороны обсудили имплементацию Формулы мира, а также Руководитель Офиса Президента Украины проинформировал о последних новостях с фронта.

Собеседники акцентировали внимание на общих интересах в дальнейшем сотрудничестве между нашими государствами.

Єрмак: рф має бути притягнута до відповідальності за всі воєнні злочини в Україні19 сентября 2024, 19:38 • 43282 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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