Єрмак обговорив Формулу миру з радником президента ПАР
Київ • УНН
Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР Сідні Муфамаді. Обговорили імплементацію Формули миру, ситуацію на фронті та перспективи співпраці між Україною та ПАР.
Провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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У ході бесіди сторони обговорили імплементацію Формули миру, а також Керівник Офісу Президента України поінформував щодо останніх новин з фронту.
Співрозмовники акцентували увагу на спільних інтересах у подальшій співпраці між нашими державами.
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