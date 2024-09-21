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Єрмак обговорив Формулу миру з радником президента ПАР

Єрмак обговорив Формулу миру з радником президента ПАР

Київ • УНН

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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР Сідні Муфамаді. Обговорили імплементацію Формули миру, ситуацію на фронті та перспективи співпраці між Україною та ПАР.

Провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У ході бесіди сторони обговорили імплементацію Формули миру, а також Керівник Офісу Президента України поінформував щодо останніх новин з фронту.

Співрозмовники акцентували увагу на спільних інтересах у подальшій співпраці між нашими державами.

Єрмак: рф має бути притягнута до відповідальності за всі воєнні злочини в Україні19.09.24, 22:38 • 44691 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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