Епископа УПЦ МП задержали из-за антиукраинской пропаганды – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в МА "Борисполь" по поручению правоохранительных органов. Об этом сообщил советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook, сообщает УНН.
Он написал, что сегодня около 18:00 в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Харон Юрий.
"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица является гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшей собеседования оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действий", - сообщил Слободян.
Как сообщал УНН, наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив в Украину после визита в США.
Ранее сообщалось, что епископ летал в США для встречи с конгрессменами и сенаторами.
23 октября 2018 года Верховный Суд открыл производство по иску епископа Гедеона. Он просил суд признать постановление Верховной Рады Украины "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху о выдаче Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его. Дело находится на рассмотрении.