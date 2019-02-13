Єпископа УПЦ МП затримали через антиукраїнську пропаганду – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в МА "Бориспіль" за дорученням правоохоронного органу. Про це повідомив радник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян у Facebook, повідомляє УНН.
Він написав, що сьогодні близько 18:00 в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Франкфурта, виявлено громадянина України Харон Юрія.
"Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного із правоохоронних органів та вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у даної особи є громадянство кількох країн. Крім цього, у ході подальшої співбесіди виявилося, що даний громадянин займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом "руского мира". Наразі з даним громадянином працюють правоохоронні органи. За результатами роботи буде прийнято рішення щодо подальших правових дій", - повідомив Слободян.
Як повідомляв УНН, намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в Бориспільському аеропорту, не пропустивши в Україну після візиту в США.
Раніше повідомлялося, що єпископ літав в США для зустрічі з конгресменами і сенаторами.
23 жовтня 2018 року Верховний Суд відкрив провадження за позовом єпископа Гедеона. Він просив суд визнати постанову Верховної Ради України "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його. Справа перебуває на розгляді.