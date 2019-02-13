В УПЦ МП заявили про затримання в аеропорту "Бориспіль" їх єпископа

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в Бориспільському аеропорту, не пропустивши в Україну після візиту в США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр інформації УПЦ МП.