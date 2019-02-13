В УПЦ МП заявили про затримання в аеропорту "Бориспіль" їх єпископа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в Бориспільському аеропорту, не пропустивши в Україну після візиту в США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр інформації УПЦ МП.
"Помоліться! Затримали в Бориспільському аеропорту! Готують на депортацію!" - повідомив єпископ Гедеон.
Подробиці розповів секретар єпископа Гедеона протодиякон Антоній.
"Затримали в Бориспільському аеропорту та владику депортують. Куди депортують - невідомо. Народився він в Україні і на даний момент позбавлений громадянства, тому куди депортують - незрозуміло", - підкреслив секретар єпископа Гедеона.
Раніше повідомлялося, що єпископ літав в США для зустрічі з конгресменами і сенаторами.
23 жовтня 2018 року Верховний Суд відкрив провадження за позовом єпископа Гедеона. Він просив суд визнати постанову Верховної Ради України "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його. Справа перебуває на розгляді.
Нагадаємо, у Житомирі священикам УПЦ МП, які перейшли до новоствореної ПЦУ, приходять SMS з погрозами.