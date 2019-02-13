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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72511 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В УПЦ МП заявили о задержании в аэропорту "Борисполь" их епископа

В УПЦ МП заявили о задержании в аэропорту "Борисполь" их епископа

Киев  •  УНН

 • 17678 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив в Украину после визита в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр информации УПЦ МП.

"Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию!" - сообщил епископ Гедеон.

Подробности рассказал секретарь епископа Гедеона протодиакон Антоний.

"Задержали в Бориспольском аэропорту и владыку депортируют. Куда депортируют - неизвестно. Родился он в Украине и на данный момент лишен гражданства, поэтому куда депортируют - непонятно", - подчеркнул секретарь епископа Гедеона.

Ранее сообщалось, что епископ летал в США для встречи с конгрессменами и сенаторами.

23 октября 2018 года Верховный Суд открыл производство по иску епископа Гедеона. Он просил суд признать постановление Верховной Рады Украины "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху про выдачу Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его. Дело находится на рассмотрении.

Напомним, в Житомире священникам УПЦ МП, которые перешли в новосозданную ПЦУ, приходят SMS с угрозами.

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