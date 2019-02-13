В УПЦ МП заявили о задержании в аэропорту "Борисполь" их епископа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив в Украину после визита в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр информации УПЦ МП.
"Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию!" - сообщил епископ Гедеон.
Подробности рассказал секретарь епископа Гедеона протодиакон Антоний.
"Задержали в Бориспольском аэропорту и владыку депортируют. Куда депортируют - неизвестно. Родился он в Украине и на данный момент лишен гражданства, поэтому куда депортируют - непонятно", - подчеркнул секретарь епископа Гедеона.
Ранее сообщалось, что епископ летал в США для встречи с конгрессменами и сенаторами.
23 октября 2018 года Верховный Суд открыл производство по иску епископа Гедеона. Он просил суд признать постановление Верховной Рады Украины "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху про выдачу Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его. Дело находится на рассмотрении.
Напомним, в Житомире священникам УПЦ МП, которые перешли в новосозданную ПЦУ, приходят SMS с угрозами.