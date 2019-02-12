В Житомире священникам ПЦУ поступают SMS с угрозами

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72541 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98795 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134275 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133044 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131120 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125718 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162832 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Житомире священникам ПЦУ поступают SMS с угрозами

В Житомире священникам ПЦУ поступают SMS с угрозами

Киев  •  УНН

 • 8975 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Житомире священникам УПЦ МП, которые перешли в новосозданную ПЦУ, приходят SMS с угрозами. Местная прокуратура начала следственные действия по поводу нарушения права граждан на вероисповедание, передает УНН.

Досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УКУ - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религийниих убеждений - опираясь на публикации в СМИ, сообщавших об угрожающих SMS с призывами к покаянию и тому подобному.

В уголовном производстве проводятся следственные действия, проверяются обнародованные в прессе факты, устанавливается причастность лиц к совершению правонарушения.

Напомним, в декабре прошлого года СБУ в Ровенской области опросила около двух десятков священников Сарненской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигиозной вражды.

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