В Житомире священникам ПЦУ поступают SMS с угрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Житомире священникам УПЦ МП, которые перешли в новосозданную ПЦУ, приходят SMS с угрозами. Местная прокуратура начала следственные действия по поводу нарушения права граждан на вероисповедание, передает УНН.
Досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УКУ - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религийниих убеждений - опираясь на публикации в СМИ, сообщавших об угрожающих SMS с призывами к покаянию и тому подобному.
В уголовном производстве проводятся следственные действия, проверяются обнародованные в прессе факты, устанавливается причастность лиц к совершению правонарушения.
Напомним, в декабре прошлого года СБУ в Ровенской области опросила около двух десятков священников Сарненской и Ровенской епархии УПЦ МП в рамках уголовного производства, открытого по факту государственной измены и разжигания межрелигиозной вражды.