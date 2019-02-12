В Житомирі священикам ПЦУ надходять SMS з погрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Житомирі священикам УПЦ МП, які перейшли до новоствореної ПЦУ, надоходять SMS з погрозами. З цього приводу місцева прокуратура розпочала слідчі дії щодо порушення права громадян на віросповідання, передає УНН.
Досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 161 ККУ - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійниїх переконань - спираючись на публікації в ЗМІ, що повідомляли про погрозливі SMS із закликами до каяття тощо.
У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, перевіряються оприлюднені у пресі факти, встановлюється причетність осіб до вчинення правопорушення.
Нагадаємо, у грудні минулого року СБУ у Рівненській області опитала близько двох десятків священиків Сарненьської та Рівненської єпархій УПЦ МП у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом державної зради та розпалювання межрелігійної ворожнечі.