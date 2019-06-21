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Епифаний рассказал о влиянии РФ на признание ПЦУ

Киев • УНН

 • 18433 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал системное противодействие ПЦУ со стороны России. Об этом он заявил в интервью НВ, передает УНН.

Епифаний рассказал о влиянии РФ на признание ПЦУ

“...Этот процесс проходит сегодня куда медленнее, чем мы ожидали, но здесь нам приходится бороться с влиянием РПЦ и Кремля. Президент Путин даже собирал СНБО на тему обретения украинской церковью автокефалии, противодействие со стороны России системное”, — сказа Епифаний.

Также, он заяви о применении подкупа со стороны Российской Федерации.

“Например, весной этого года компания Газпром-нефть и Сербская православная церковь подписали договор о финансировании росписи местного кафедрального собора на суму 6 млн евро. И это одна из подобных сумм”, — сказал Епифаний.

За словами митрополита, посыл РПЦ к другим поместным церквям не признавать украинскую церковь состоит в том, что якобы Вселенский патриархат не имел права единолично даровать автокефальный статус Православной церкви Украины.

Однако, Епифаний добавил, что попытки повернуть время вспять Россия не слишком успешна.

“Украинскую церковь уже готовы признать как минимум три поместные церкви греческой традиции, а данные социологических исследований внутри страны показывают, что более 50% украинцев поддерживают украинскую помесною церковь, в то время как верность РПЦ сохраняют 14% опрошенных”, — подчеркнул Епифаний.

Напомним, все приходы, которые присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), должны будут пройти перерегистрацию до заседания синода ПЦУ, который состоится до конца июня.

Украинские Национальные Новости

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