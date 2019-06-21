Епіфаній розповів про вплив РФ на визнання ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прокоментував системну протидію ПЦУ з боку Росії. Про це він заявив в інтерв’ю НВ, передає УНН.
“... Цей процес проходить сьогодні куди повільніше, ніж ми очікували, але тут нам доводиться боротися з впливом РПЦ і Кремля. Президент Путін навіть збирав РНБО на тему здобуття українською церквою автокефалії, протидія з боку Росії системна”, — сказа Епіфаній.
Також, він заяви про застосування підкупу з боку Російської Федерації.
“Наприклад, навесні цього року компанія Газпром-нафта і Сербська православна церква підписали договір про фінансування розпису місцевого кафедрального собору на суму 6 млн євро. І це одна з подібних сум”, — сказав Епіфаній
За словами митрополита, посил РПЦ до інших помісних церков не визнавати українську церкву полягає в тому, що нібито Вселенський патріархат не мав права одноосібно дарувати автокефальний статус Православній церкви України.
Однак, Епіфаній додав, що спроби повернути час назад Росії не надто успішна.
“Українську церкву вже готові визнати як мінімум три помісні церкви грецької традиції, а дані соціологічних досліджень всередині країни показують, що понад 50% українців підтримують українську помісну церкву, в той час як вірність РПЦ зберігають 14% опитаних”, — підкреслив Епіфаній.
Нагадаємо, всі парафії, які приєдналися до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня.