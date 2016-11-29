ЕП собирается начать рассмотрение механизма приостановления "безвиза" в январе 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Европейский парламент собирается начать рассмотрение вопроса о механизме приостановления либерализации визового режима для третьих стран в январе 2017 года. Об этом говорится в прогнозе евроинституции относительно дат следующих заседаний, передает УНН.
Согласно прогнозу, ориентировочной датой для пленарного заседания, во время которого ожидается рассмотрение по вопросу "Третьи страны, граждане которых подлежат или освобождаются от необходимости получения виз: механизм приостановления" в первом чтении, является 18 января 2017 г.